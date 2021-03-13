Капитан «Миннесоты»: Капризов каждый день усердно работает. Классный форвард!

Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен прокомментировал выступление своего одноклубника Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
«Он каждый день усердно работает. Первым приходит на каток, последним уходит. Очень радостно и приятно видеть, как Капризов старается. Он отлично контролирует шайбу, здорово бросает, гоняет на скоростях. Не жадничает, всегда отдаст пас. Классный форвард!» — приводит слова Сперджена официальный сайт НХЛ на русском языке.
Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».
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