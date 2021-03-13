Форвард «Баффало» Эрик Стаал может вернуться в «Каролину»
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Эрик Стаал готов к обмену из клуба. На 36-летнего игрока претендует «Каролина Харрикейнз», сообщает TSN.
36-летний Стаал был обменян «Миннесотой Уайлд» в «Баффало» в межсезонье. Его контракт с зарплатой в $ 3,25 млн действует до конца сезона.
В этом регулярном чемпионате форвард принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач при показателе полезности «-14».
Эрик Стаал провёл большую часть карьеры в «Каролине», которая выбрала его на драфте 2003 года под общим вторым номером. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2006-м.
Отметим, что сейчас за «ураганов» выступает его младший брат — Джордан Стаал.
Стаал — об обмене: сначала я пережил огромный шок. Это всё, что я ощущал
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