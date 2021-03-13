«Каролина» выставила защитника Гардинера на драфт отказов

Защитник Джейк Гардинер выставлен командой Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на драфт отказов, сообщает известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2022/2023. Его заработная плата составляет $ 4,05 млн.



В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 17 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал семь результативных передач.

В минувшем сезоне Гардинер набрал 24 (4+20) очка в 68 матчах регулярного чемпионата при полезности «-24» и среднем игровом времени 16 минут 40 секунд. В шести матчах плей-офф набрал 1 (0+1) очко при нейтральном показателе полезности.

Гардинер выступает за «Каролину» с сезона-2019/2020.