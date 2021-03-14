Овечкин обошёл Ягра по количеству бросков в створ

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в большинстве поразиk ворота «Филадельфии Флайерз» шикарнейшим броском из зоны круга вбрасываний в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У Овечкина теперь 263 шайбы в большинстве. Он занимает 3-е место в истории НХЛ по этому показателю. До Бретта Халла — 2 гола, до рекордсмена Андрейчака — 11 шайб.

Кроме того, российский форвард обошёл Яромира Ягра по числу бросков в створ и вышел на чистое 2-е место по этому показателю. На счету Овечкина — 5 639 бросков, у Ягра — 5 637. Впереди — ещё одна легенда «Бостона» Рэй Бурк (6 209).

Напомним, Овечкин забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Филу Эспозито по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 716 точных бросков, у занимающего шестое место легендарного канадца — 717.