Назаров – о словах Лукашенко про СКА: всегда знал, что у него хорошее чувство юмора

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на высказывание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко касательно перспектив СКА в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Валерия Брагина выбила из розыгрыша минское «Динамо» (4-1).
«Прочитал сегодняшнюю новость. Всегда знал, что у президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко хорошее чувство юмора. Умение пошутить – важное качество для любого человека. С уважением отношусь к этому человеку и ко всему белорусскому народу. В любой момент готов приехать в замечательный город Минск и возглавить местное «Динамо», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что в следующем раунде плей-офф «армейский» клуб сразится с московским «Динамо». Первые два матча противостояния пройдут в Санкт-Петербурге (18 и 20 марта), после чего серия переедет в столицу России.
- 14 марта 2021
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