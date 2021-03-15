Защитник «Аризоны» рассказал, как нужно действовать против звена Кирилла Капризова

Защитник «Аризоны Койотс» Алекс Голигоски поделился мнением о том, как нужно действовать против звена «Миннесоты Уайлд» с Кириллом Капризовым, Виктором Раском и Матсом Цуккарелло. Тройка российского форварда нанесла 14 бросков в створ ворот «койотов».
«Они располагаются широко, желая играть в хоккей «один на один». Они часто подключают своих защитников, потому что благодаря этому получают дополнительное время в зоне. Мы считаем, что, выходя против подобных звеньев, ты, вероятно, должен немного больше играть индивидуально с каждым соперником и держаться плотно с партнёрами по команде», — приводит слова Голгоски официальный сайт НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда, одержавших четвёртую победу подряд.
- 15 марта 2021
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