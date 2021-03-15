Денис Баранцев: ЦСКА – очень хорошая команда, легко точно не будет

Защитник «Локомотива» Денис Баранцев поделился мыслями о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с московским ЦСКА.



«ЦСКА – очень хорошая команда, легко точно не будет, все настраиваются на борьбу, и я в том числе. Будет очень интересная битва», — приводит слова Дениса Баранцева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в четырёх матчах одержал победу в серии со «Спартаком». «Локомотиву» потребовалось четыре матча, чтобы сломить сопротивление «Йокерита».



Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.



Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Антон Ландер может принять участие во втором раунде Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Ландер возобновил тренировки с командой.

Ведущий центр «Локомотива» Антон Ландер вернулся к тренировкам