Денис Баранцев: ЦСКА – очень хорошая команда, легко точно не будет

Защитник «Локомотива» Денис Баранцев поделился мыслями о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с московским ЦСКА.
«ЦСКА – очень хорошая команда, легко точно не будет, все настраиваются на борьбу, и я в том числе. Будет очень интересная битва», — приводит слова Дениса Баранцева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в четырёх матчах одержал победу в серии со «Спартаком». «Локомотиву» потребовалось четыре матча, чтобы сломить сопротивление «Йокерита».
Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.
Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Антон Ландер может принять участие во втором раунде Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Ландер возобновил тренировки с командой.
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