«Монреаль» на выезде обыграл «Виннипег» благодаря двум голам и ассисту Тоффоли

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли (2). Также Тоффоли записал на свой счёт голевую передачу. Российский защитник Александр Романов за 13.53 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Виннипег» дубль оформил Кайл Коннор.
«Канадиенс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 18 марта команды проведут между собой, затем «Монреаль» 20 и 21 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Виннипег» 19 и 21 марта на выезде сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
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