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«Монреаль» на выезде обыграл «Виннипег» благодаря двум голам и ассисту Тоффоли

«Монреаль» на выезде обыграл «Виннипег» благодаря двум голам и ассисту Тоффоли
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли (2). Также Тоффоли записал на свой счёт голевую передачу. Российский защитник Александр Романов за 13.53 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Виннипег» дубль оформил Кайл Коннор.

«Канадиенс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 18 марта команды проведут между собой, затем «Монреаль» 20 и 21 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Виннипег» 19 и 21 марта на выезде сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Друен, Андерсон) – 04:01' (5x5)   0:2 Андерсон (Тоффоли, Судзуки) – 25:33' (5x4)   1:2 Коннор (Моррисси, Штястны) – 28:07' (5x4)   1:3 Тоффоли – 39:14' (5x5)   2:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:47' (5x4)   2:4 Тоффоли (Эдмундсон) – 59:12' (en)
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