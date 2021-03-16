Прайс вошёл в топ-10 голкиперов в истории НХЛ по количеству побед за 700 матчей в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли (2). Голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс отразил 34 броска, став одним из главных героев встречи. Для канадского вратаря этот матч стал 700-м за карьеру в лиге. За это время Кэри одержал 357 побед, благодаря чему он вошёл в топ-10 голкиперов в истории НХЛ по количеству побед за 700 матчей в лиге.

Рекорд по этому показателю принадлежит Крису Осгуду (384), второе место делят Хенрик Лундквист и Мартин Бродо (по 383). В топ-5 также входят Марк-Андре Флёри (382) и Патрик Руа (373). Следом расположились Энди Муг и Жак Плант (по 369), Доминик Гашек (365), Майк Вернон (360) и Прайс с Райаном Миллером (по 357).