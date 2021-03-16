Ворачек — о победном голе: Панарин тоже был уставшим. Отскок сыграл в мою пользу

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) прокомментировал победный гол в ворота Кейта Кинкейда, который он забил, предварительно отняв шайбу у Артемия Панарина.

«Я был смертельно уставшим. Панарин был тоже уставшим. Но отскок сыграл в мою пользу. Я знал, что время у меня есть, так что не хотел тратить выход «один в ноль» зря. Хорошо, что Кинкейд купился на тот финт. Было приятное чувство, хотя устал я неимоверно», — цитирует Ворачека официальный сайт НХЛ в русской версии.

Ранее Панарин рассказал о прогрессе команды в сравнении с началом нынешнего сезона, а также объяснил свою потерю в овертайме, в результате которой забил Ворачек.