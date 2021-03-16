Артемий Панарин объяснил потерю в овертайме, которая привела к поражению «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ) рассказал о прогрессе команды в сравнении с началом нынешнего сезона, а также объяснил свою потерю в овертайме, в результате которой забил Якуб Ворачек.

«В принципе я очень рад, что в отличие от начала сезона, команда наконец-то чувствует, что можно возвращаться в игру после двух пропущенных голов. В первой половине сезона у нас подобного не было. Думаю, что сейчас сумеем наладить этот момент. Потому что раньше было очень сложно, когда мы пропускали первыми. Сегодня вернулись в игру, и это хорошо.

Мои действия в овертайме? Я не хотел бежать на шайбу, потому что в этом случае Ворачек бы не побежал на меня. А я хотел поймать тайминг, чтобы он не успел. Я увидел, что один из игроков «Филадельфии» побежал на смену, а Ворачек бежит на меня. Если бы я сумел прокинуть шайбу мимо него, был бы выход «два в один». Я рискнул, но угодил в него. Наверное, я плохо рассчитал тайминг. Если бы я был на полшага впереди, тогда бы я его обрезал», — сказал Панарин после матча.