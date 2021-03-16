Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Продюсер «Ласкового мая» запретил сыну играть в хоккей после смерти Тимура Файзутдинова

Продюсер «Ласкового мая» запретил сыну играть в хоккей после смерти Тимура Файзутдинова
Хоккей / МХЛ 0
Аудио-версия:

Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин запретил своему сыну Илье играть в хоккей после смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Я всегда считал хоккей опасным видом спорта, а после смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова из-за попадания шайбы в голову, я категорически запретил своему сыну Илье Разину, которому 36 лет, и он играет в ночной хоккейной лиге в Санкт-Петербурге, выходить на лед. Пока реакция Ильи никакая, но я очень надеюсь, что он прислушается к моим словам и оставит этот опасный вид спорта», — написал Разин в своём «инстаграме».

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова
Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021