Продюсер «Ласкового мая» запретил сыну играть в хоккей после смерти Тимура Файзутдинова

Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин запретил своему сыну Илье играть в хоккей после смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова.



«Я всегда считал хоккей опасным видом спорта, а после смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова из-за попадания шайбы в голову, я категорически запретил своему сыну Илье Разину, которому 36 лет, и он играет в ночной хоккейной лиге в Санкт-Петербурге, выходить на лед. Пока реакция Ильи никакая, но я очень надеюсь, что он прислушается к моим словам и оставит этот опасный вид спорта», — написал Разин в своём «инстаграме».

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.