«Миннесота» обыграла «Аризону», у Капризова результативный пас
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хортман, Матс Цуккарелло и Джаред Сперджен. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 14.16 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 10.50 на льду совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Иван Просветов участия в игре не принимал.
Следующие матчи 19 и 20 марта «Миннесота» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» 19 и 21 марта сыграет с «Анахайм Дакс».
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