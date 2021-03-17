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«Миннесота» обыграла «Аризону», у Капризова результативный пас

«Миннесота» обыграла «Аризону», у Капризова результативный пас
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хортман, Матс Цуккарелло и Джаред Сперджен. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 14.16 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 10.50 на льду совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Иван Просветов участия в игре не принимал.

Следующие матчи 19 и 20 марта «Миннесота» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» 19 и 21 марта сыграет с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Хартман (Гринвей, Фиала) – 01:37' (5x5)   2:0 Цуккарелло (Суси, Капризов) – 42:07' (5x5)   3:0 Сперджен (Сутер, Бонино) – 53:57' (5x5)
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