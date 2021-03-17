Голкипер «Бостона» Владарж совершил эффектный сейв клюшкой после броска Севьюра с пятака

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
Главным героем встречи стал голкипер «Бостона» Даниэль Владарж, отразивший 34 броска в своём дебютном матче в нынешнем сезоне НХЛ. Один из самых красивых эпизодов матча случился в середине первого периода, когда чешский вратарь совершил эффектный сейв клюшкой после броска Колтона Севьюра с пятака.
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Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте – отличился один из лучших бомбардиров «Бостона» Давид Пастрняк. К концу периода Брэндон Танев сравнял счёт, который продержался почти до конца встречи. Однако за 13 минут до конца основного времени Трент Фредерик вывел гостей вперёд и тем самым принёс «Бостону» победу в матче.
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