Боунесс — о снятии Гурьянова с овертайма: игра Дениса мне совершенно не понравилась. Везде

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 Б) объяснил решение не выпускать в овертайме на лёд российского форварда Дениса Гурьянова.

«У него сегодня не было чувства хоккея. Мне совершенно не понравилась игра Дениса. Он был плох в обороне или в атаке? Вся игра. Везде», — недовольно заметил Боунесс.

В матче с «Тампой» 23-летний нападающий провёл на льду 16 минут 10 секунд, не отметившись результативными действиями. Российский форвард в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах, в которых набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «-5». При этом необходимо заметить, что в последних 17 матчах в активе Гурьянова всего один гол.