Андрей Василевский вплотную подобрался к личному рекорду по победной серии в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии буллитов победил «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

Российский вратарь Андрей Василевский сделал 24 сейва, продлив личную победную серию в нынешнем сезоне НХЛ до девяти матчей, что является третьим результатом в его карьере. Лучшим результатом 26-летнего вратаря в НХЛ являются 10 победных матчей, этот показатель ему покорялся дважды.

Лидерами по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон Брюинз»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм Дакс»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.