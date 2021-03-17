Андрей Василевский вплотную подобрался к личному рекорду по победной серии в сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии буллитов победил «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.
Российский вратарь Андрей Василевский сделал 24 сейва, продлив личную победную серию в нынешнем сезоне НХЛ до девяти матчей, что является третьим результатом в его карьере. Лучшим результатом 26-летнего вратаря в НХЛ являются 10 победных матчей, этот показатель ему покорялся дважды.
Лидерами по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон Брюинз»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм Дакс»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.
Василевский — 1-й вратарь в истории НХЛ с победными сериями из 8+ матчей в 4 сезонах кряду
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