«Если человека не пускают в страну – это ущемление прав». Третьяк – о решении CAS

17 декабря стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.



По решению CAS госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.



Таким образом, депутат Государственной думы должен выйти из совета ИИХФ. Кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны — хозяйки турнира. Третьяк провёл пресс-подход с журналистами и ответил на все злободневные вопросы.

Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

«Россия ждала худшего. Думаю, ВАДА недовольно»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.



— Если говорить, исходя из сегодняшней ситуации и того, что творится вокруг нашей страны, то думаю, что ВАДА не очень довольно решением. Всё-таки они просили наказание на четыре года, и чтобы в течение этого срока не было соревнований в России. Я сам выступал на заседании суда и говорил, что Россия строит прекрасный стадион, и что нам ИИХФ дала такую возможность. Мы уже и деньги вложили и со спонсорами договорились на ЧМ-2023. Это большой праздник, и вы не имеете права нас его лишать. В принципе там всё прошло нормально и особых вопросов не было. Я считаю, что в том числе и это повлияло на их решение. Хочу сказать спасибо Рене Фазелю, который поддержал нас от лица ИИХФ.



В результате получается, что мы сохранили ЧМ-2023 в Питере и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. Более того, молодёжная сборная России будет выступать в своей форме. Да, основная сборная будет играть без гимна. Но я знаю, что были такие мысли, чтобы вообще лишить нас триколора. То есть, чтобы на форме не было ни красного, ни белого, ни синего. Неприятно, что не будет гимна и флага, но это нас только объединит. Вот такая ситуация.



Я уже пообщался с министром спорта Матыциным, он признался, что мы ждали худшего решения. Два года и четыре года – это большая разница. Тем более, что нам разрешено участвовать в международных соревнованиях, и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира С первыми лицами государства ещё не говорил, потому что получил новость буквально два часа назад.

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«Чем я провинился перед мировым обществом? За что меня не пускать на соревнования?»

— Меня не пустят на соревнования? Конечно, я считаю, что это неправильное решение. Но на сегодня принято такое решение, будем думать, что делать дальше. Может быть, будут приглашения от правительств других государств. Думаю, что высшее руководство Беларуси нас пригласит. Поживём-увидим.



Но, конечно, это ущемление права человека, если человека не пускают в страну. Возникает вопрос: за что? Если конкретный человек в чём-то провинился, то его можно не пускать. А если человек, ну вот допустим я: я что, чем-то провинился перед мировым обществом? Я 12 лет в МОК отработал, в комиссии атлетов. Все, с кем я работал, являются членами МОК. Тут есть над чем подумать.

Россию вычеркнули из мирового спорта. Где сейчас те люди, из-за которых это произошло У многих всё хорошо – должность, деньги, перспективы в новой карьере. А кто-то просто жив.

«Хоккеисты не должны останавливаться, машина должна работать, а спортсмен всегда должен быть в тонусе»

— Очень важно, что ребята продолжают играть в хоккей. Вообще какая задача стоит перед хоккеистами? Доставлять людям удовольствие от хоккея. Вот это главная задача, и спортсмены готовятся, чтобы выступать. Да, тяжело, да, были проблемы, но мы сохраняем хоккей. Вчера комиссар НХЛ Беттмэн выступал на международном форуме, и он тоже говорил, что они планируют начать сезон 15 января, что им тоже важно сохранить хоккей.



Смотрите, Канада организует «пузырь» на молодёжном чемпионате мира. Это дорого стоят, нужно делать тестирования игроков, но они всё равно хотят играть, потому что это будущее мирового хоккея. Американцы тоже хотят проводить юниорский чемпионат мира.



Это нужно и для болельщиков, и для самих спортсменов. Хоккеисты не должны останавливаться, машина должна работать, а спортсмен всегда должен быть в тонусе. Вы представляете, что Капризов и другие хоккеисты по году не играли? Это же очень сложно. Одно дело тренироваться, а другое играть. Это совершенно разные вещи»

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«Планируется, что ЧМ-2021 будет проведён в Беларуси»

— Закрыт ли теперь вопрос о переносе ЧМ-2021 из Минска в Россию? Я хочу сказать, что позиция совета ИИХФ – это мониторинг ситуации с безопасностью в Беларуси. По политическим мотивам решение принято не будет. Совет ИИХФ всегда был против вопросов политики, поэтому главный вопрос связан с безопасностью. На сегодняшний момент планируется, что ЧМ будет проведён в Беларуси. Пока всё остаётся в силе.



Западные страны готовы бойкотировать турнир? Многие выступают на эту тему, но они высказывают личные мнения. Говорят тренеры, игроки, но федерации не делали никаких официальных заявлений на сей счёт. Селянне сказал, что вообще не надо играть в хоккей. Он уже своё отыграл, а другим хоккеистам значит не надо играть. Но это исключительно их мнения.