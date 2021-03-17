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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на первый матч серии

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на первый матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Журавлёв — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Лямкин, Галиев — Галимов — Воронков; Сафонов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец — Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.

Напомним, сегодня будут сыграны первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ. Ранее «Салават» прошёл «Трактор» (4-1), а «Ак Барс» — «Торпедо» (4-0).

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