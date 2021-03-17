Дон Грэнато назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» назначил Дона Грэнато исполняющим обязанности главного тренера, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В штабе Грэнато также будут работать Мэтт Эллис и Дэн Джирарди.
Напомним, ранее Ральф Крюгер покинул пост главного тренера «Баффало».
61-летний Крюгер возглавил «Баффало» в мае 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в Восточной конференции НХЛ, не сумев пробиться в расширенный плей-офф. В этом сезоне «клинки» занимают последнее место в таблице НХЛ, набрав 16 очков после 28 матчей. Под руководством Крюгера «Баффало» проиграл 12 последних матчей.
Недавно известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал вероятную отставку Крюгера и назвал его возможных преемников на посту главного тренера
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