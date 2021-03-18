Кныжов — о драке с Фолиньо: немного неприятно — получил по морде пару раз, рассекли бровь

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов рассказал о драке с нападающим «Миннесоты Уайлд» Маркусом Фолиньо во время матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 23 февраля 2021 года.

«Да обычно. Естественно, немного неприятно — получил по морде пару раз, рассекли бровь. Но ничего страшного. Это тоже жизненный урок. Я ни разу до этого не дрался и вообще не знал, как правильно себя вести в этой ситуации. Просто кинулся в драку… И проиграл. На следующий день на тренировке ребята научили, как и что делать в таких ситуациях», – приводит слова Кныжова «Фонтанка».

Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным для него образом. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой с согласия Маркуса.