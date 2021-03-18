Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кныжов — о драке с Фолиньо: немного неприятно — получил по морде пару раз, рассекли бровь

Кныжов — о драке с Фолиньо: немного неприятно — получил по морде пару раз, рассекли бровь
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов рассказал о драке с нападающим «Миннесоты Уайлд» Маркусом Фолиньо во время матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 23 февраля 2021 года.

«Да обычно. Естественно, немного неприятно — получил по морде пару раз, рассекли бровь. Но ничего страшного. Это тоже жизненный урок. Я ни разу до этого не дрался и вообще не знал, как правильно себя вести в этой ситуации. Просто кинулся в драку… И проиграл. На следующий день на тренировке ребята научили, как и что делать в таких ситуациях», – приводит слова Кныжова «Фонтанка».

Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным для него образом. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой с согласия Маркуса.

Фолиньо — о решении остановить бой с Кныжовым: подумал, что этого достаточно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021