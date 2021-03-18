Ленер: я бы сказал, если бы у меня снова появились симптомы проблем с психикой

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер опроверг информацию, что у него снова возникли проблемы психологического плана, из-за которых он не играет с 7 февраля.

«Я уже выходил на лёд. Провёл там немного времени. Чувствую себя хорошо, но надо ещё определиться, когда мне лучше всего вернуться. Посмотрим, что решат врачи. Я готов. Когда я буду нужен команде, я сделаю все возможное, чтобы помочь ей победить. Сначала я не мог внимательно следить за командой, но в последние пару недель мы играем очень хорошо. Флёри великолепен. Мне очень приятно, что команда действует так успешно.

Слухи о проблемах с психикой? Суть нашего общества – вот единственная причина, по которой я говорю вам, что у меня сотрясение мозга. Я уже много раз говорил, что вся шумиха вокруг психологического здоровья, когда на человека вешают соответствующее клеймо, является настоящим сумасшествием. С этим сталкивается каждый.

Мне всё равно, что говорят обо мне. Но я знаю, что в той или иной форме каждый сталкивается с этим в жизни. Тем более в условиях пандемии. И это клеймо мешает людям, им приходится что-то скрывать. Я нахожусь в более выгодном положении в этом плане, мне не нужно ничего скрывать. Я могу честно говорить на эту тему. Я бы сразу сказал вам, если бы у меня вновь появились симптомы. Но их у меня нет.

Поэтому я говорю вам, что у меня сотрясение мозга. Клубы обычно не сообщают об этом, но я считаю это важным в моем случае, потому что уже слышал разговоры, что я, мол, опять на реабилитации», – цитирует Ленера официальный сайт НХЛ в русской версии.



В 2018 году Ленер признался, что испытывал зависимость от алкоголя и снотворного, его посещали суицидальные мысли. У него было диагностировано биполярное расстройство с маниакальными фазами.