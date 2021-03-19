40-летний Райан Миллер превзошёл результат Доминика Гашека по победам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» переиграл «Аризону Койотс» (3:2).

Одним из главных героев матча стал голкипер «Анахайма» Райан Миллер, отразивший 23 броска и признанный третьей звездой встречи. Для 40-летнего вратаря эта победа стала 390-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 14-е место в истории лиги, превзойдя результат завершившего карьеру Доминика Гашека (389). Следующей целью для Райана является результат Криса Осгуда (401).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (691), второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает Роберто Луонго (489). Пятёрку лучших дополняют Эд Бельфор (484) и голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (482).