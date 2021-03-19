«Колорадо» нанёс 55 бросков по воротам «Миннесоты» – второй результат в истории клуба
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.
«Эвеланш» нанесли 55 бросков в створ ворот соперника. Им не хватило всего двух бросков для повторения клубного рекорда в регулярных чемпионатах – 57 бросков в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в марте 1996 года. Голкипер «Уайлд» Кэм Тальбо отразил 50 бросков из 55, установив личный рекорд по сейвам за один матч. В активе игроков «Миннесоты» оказалось 20 бросков.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Микко Рантанен (2) и Йоонас Донской. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.40 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
«Колорадо» разгромил «Миннесоту» и одержал пятую победу подряд
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