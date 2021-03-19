Капанен прокомментировал помещение Малкина в список травмированных «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен прокомментировал помещение Евгения Малкина в список травмированных.

«Надо продолжать играть так же, как мы играли в последние пару недель. Безусловно, Малкин — важная часть этого. Он в последнее время очень здорово играл и обрел себя. Нам будет его не хватать, но мы готовы к этому испытанию», — цитирует Капанена официальный сайт НХЛ в русской версии.

Напомним, в среду, 17 марта, «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостону» со счётом 1:2. 34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.