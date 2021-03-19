Президент «Ак Барса»: наш клуб вправе рассчитывать на победу. Мы побеждали чаще других

Президент «Ак Барса» и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов поделился мыслями о шансах казанской команды на победу в плей-офф Кубка Гагарина.



«Ак Барс» — тот клуб, который вправе рассчитывать на победу, и у него есть всё для того, чтобы самых больших успехов достигать.



Он уже не один раз это демонстрировал и делал это почаще, чем другие клубы. Наш капитан (Данис Зарипов. — Прим. «Чемпионата») вообще пятикратный чемпион.



Что жду от серии с «Салаватом Юлаевым»? Хорошего спорта, хоккея, честного соревнования и победы сильнейшего», — приводит слова Маганова ТАСС.

Напомним, казанский клуб выигрывает в серии второго раунда с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 1-0. В первом казанцы одержали победу — 4:1.