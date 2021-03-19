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Провольнев подписал контракт с «Аризоной»

Провольнев подписал контракт с «Аризоной»
Хоккей / КХЛ 0

Команда Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» официально объявила о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым, сообщается на официальном сайте команды.

25-летний россиянин заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ на сезон-2021/2022.

В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).

Агент Провольнева подтвердил переход защитника в «Аризону»
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