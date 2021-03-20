Житник: считаю, что Провольнев угадал с клубом

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался о перспективах российского защитника Владислава Провольнева в «Аризона Койотс».



«С интересом узнал о решении Провольнева поехать в НХЛ, считаю, он угадал с клубом. Не скажу, что в «Аризоне» есть открытые вакансии, но конкуренция там ниже, чем в любом клубе конференции. Приезжай, борись, доказывай.



Вообще как бывший защитник всегда с особым вниманием слежу за коллегами по амплуа. Удивлён, что ещё пару лет назад Провольнев не пригодился «Спартаку», ведь в обороне этого клуба, судя по ряду матчей, не всё в порядке. Но свой шанс в «Северстали» он отработал, прилично добавил и ушёл на вырост.



По габаритам и желанию сыграть в тело будущий новичок «Аризоны» напоминает мне Никиту Задорова из «Чикаго», но у Провольнева отличный бросок, он больше нацелен на атаку. В НХЛ ценят таких защитников, но здесь нужно терпеть и цепляться за каждый шанс», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Провольнев подписал контракт с «Аризоной»