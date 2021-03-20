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Форвард «Ванкувера» Пирсон пропустит около месяца. «Кэнакс» были готовы обменять его

Форвард «Ванкувера» Пирсон пропустит около месяца. «Кэнакс» были готовы обменять его
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Таннер Пирсон пропустит около месяца. Главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин заявил, что у хоккеиста травма верхней части тела, сообщает TSN.

В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб и отдав пять результативных передач.

По данным источника, «Ванкувер» был готов обменять нападающего в дедлайн. Его контракт с кэпхиптом в $ 3,75 млн истекает летом этого года.

Напомним, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

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