Форвард «Ванкувера» Пирсон пропустит около месяца. «Кэнакс» были готовы обменять его
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Таннер Пирсон пропустит около месяца. Главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин заявил, что у хоккеиста травма верхней части тела, сообщает TSN.
В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб и отдав пять результативных передач.
По данным источника, «Ванкувер» был готов обменять нападающего в дедлайн. Его контракт с кэпхиптом в $ 3,75 млн истекает летом этого года.
Напомним, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
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