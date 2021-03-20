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Крикунов: плохо так проигрывать и очень обидно. Кагарлицкий возможен, если серия затянется

Крикунов: плохо так проигрывать и очень обидно. Кагарлицкий возможен, если серия затянется
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (0:1, 1-1).

«Плохо проигрывать так — 0:1. Легче даже проигрывать, когда забивается много голов, а тут ещё и на последних минутах пропустили этот гол, хотя и удаление там было, но всё равно очень обидно. Будем готовиться к домашним матчам. В целом ребята молодцы, хорошо работали, были моменты, но надо было их использовать. Спасибо нашим болельщикам, которые хорошо нас поддерживали с начала и до конца матча, их было хорошо слышно.

Слишком осторожничали? Скажем так, на один гол моменты были. Мы на самом деле немного переосторожничали, хотя мы и говорили игрокам, что надо играть в атаке и держать шайбу. Сегодня не получилось. Сказалось отсутствие Кагарлицкого? Тарасов только пришёл в это звено, посмотрим, как будет дальше.

Мы ротировали вратарей, кто посвежее, тот и играл. Посмотрим. Свежий игрок — он получше всегда. Возможен ли Кагарлицкий ещё в этой серии? Что могу сказать… В принципе возможен, если серия затянется», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА обыграл «Динамо» благодаря голу на 58-й минуте и сравнял счёт в серии
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