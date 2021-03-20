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«Баффало» обменял голкипера Юханссона в «Колорадо» на шестой драфт-пик

«Баффало» обменял голкипера Юханссона в «Колорадо» на шестой драфт-пик
Хоккей / НХЛ 0

Команды Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен, сообщается на официальной странице «клинков» в «Твиттере».

В «Колорадо» переходит 25-летний голкипер Юнас Юханссон. «Баффало» получит за шведского вратаря право выбора в шестом раунде драфта НХЛ в 2021 году.

В нынешнем сезоне Юханссон принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не одержал ни одной победы и пропустил 24 шайбы.

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