Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист выбыл до конца сезона после столкновения с одноклубником
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он порвал переднюю крестообразную связку левого колена.
Тяжёлую травму хоккеист получил за 67 секунд до конца первого периода матча с «Сан-Хосе Шаркс» в результате жёсткого столкновения с одноклубником Кайлом Клиффордом перед воротами соперника. Сундквисту сделают операцию, когда команда вернётся в Сент-Луис. Отмечается, что повторное обследование ему предстоит пройти во время тренировочного лагеря перед началом следующего сезона.
В нынешнем сезоне 26-летний Сундквист принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.
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