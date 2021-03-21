Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист выбыл до конца сезона после столкновения с одноклубником

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Тяжёлую травму хоккеист получил за 67 секунд до конца первого периода матча с «Сан-Хосе Шаркс» в результате жёсткого столкновения с одноклубником Кайлом Клиффордом перед воротами соперника. Сундквисту сделают операцию, когда команда вернётся в Сент-Луис. Отмечается, что повторное обследование ему предстоит пройти во время тренировочного лагеря перед началом следующего сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний Сундквист принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.