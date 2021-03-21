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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: Владимир Жарков и Стефан Да Коста пропустят третий матч серии

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: Владимир Жарков и Стефан Да Коста пропустят третий матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы уфимского «Салавата» и казанского «Ак Барса» на третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Не примут участие в матче нападающий «Салавата» Владимир Жарков и форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Кугрышев;
Бирюков — Алексеев, Башкиров — Хохряков — Картаев;
Лисовец — Пименов, Солодухин — Гиматов — Амиров.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Фисенко — Глухов;
Рукавишников — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Лямкин, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.

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