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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: Владимир Жарков и Стефан Да Коста пропустят третий матч серии

Стали известны составы уфимского «Салавата» и казанского «Ак Барса» на третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Не примут участие в матче нападающий «Салавата» Владимир Жарков и форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Кугрышев;

Бирюков — Алексеев, Башкиров — Хохряков — Картаев;

Лисовец — Пименов, Солодухин — Гиматов — Амиров.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Фисенко — Глухов;

Рукавишников — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;

Лямкин, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.