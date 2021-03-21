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Голышев: Дацюк мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Он понимает, что это шаг вперёд

Голышев: Дацюк мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Он понимает, что это шаг вперёд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев рассказал о разговоре с капитаном «Автомобилиста» Павлом Дацюком перед принятием решения об отъезде в НХЛ.

«Когда я говорил, что советовался с большими хоккейными людьми, то в первую очередь имел в виду Пашу. Он мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Дацюк понимает, что это большой шаг вперед в плане развития. НХЛ — это не просто сильнейшая лига мира, но и хоккейная школа, где нужно постоянно учиться», — цитирует Голышева официальный сайт НХЛ в русской версии.

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду из Екатеринбурга российский нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.

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