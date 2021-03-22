Тарасенко рассказал, как «Сент-Луис» преодолевал неудачную серию из пяти поражений

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал серию команды из пяти поражений в марте, а также высказался об одноклубнике, нападающем Джейдене Шварце.

«Всегда шикарно играть с парнем, с которым не надо думать, где он окажется в конкретный момент и где должен оказаться ты. Мы столько времени выступаем с ним вместе, что отлично это чувствуем и помогаем друг другу. Очень рад, что он вернулся.



В принципе всегда приятно, когда травмированный игрок возвращается на лёд. Классно видеть, как он снова получает удовольствие от игры. Джейден с нами много лет, он очень важен для меня, для тренера, для команды. Надеюсь, от матча к матчу мы оба будем прибавлять.



Серия из пяти поражений в марте? У нас было несколько встреч внутри команды: с тренерами, с игроками. Пытались понять, что нам нужно исправить. Но был лишь один путь, как начать побеждать, — делать базовые вещи и верить в нашу систему. Играть в хоккей, который сделает нас успешными. Надо было собраться в защите, помогать друг другу в любой ситуации», — приводит слова Тарасенко «Советский спорт».