Емелин: с «Металлургом» надо играть от ножа, бороться и проявлять характер

Капитан и защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился впечатлениями от серии с магнитогорским «Металлургом» (1-1).

«Второй матч получился более напряжённым. Было много силовой борьбы, много блокированных бросков. Поэтому, в принципе, играли до ошибки. Смогли заработать удаление и одержали победу.

Мы понимали, что нам нельзя проигрывать в обоих домашних матчах. Поэтому играли до последнего, отдавали всё и смогли всё же чашу весов перевесить в свою сторону.

Третий матч? Я думаю, ничего не поменяется, будет столько же силовой борьбы. Надо лезть на ворота и стараться не ошибаться в своей зоне. Надо играть от ножа, бороться и проявлять характер", — приводит слова Емелина официальный сайт омской команды.

Напомним, третий матч серии между «Авангардом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22 марта. Начало запланировано на 17:00 мск.