КХЛ оштрафовала Кемпе за грубый толчок Черепанова на борт

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда ЦСКА Марио Кемпе, сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Марио Кемпе по п. 1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Напомним, на пятой минуте третьего матча серии между ЦСКА и «Локомотивом» шведский нападающий «армейцев» Марио Кемпе у борта грубо влетел в защитника «Локомотива» Никиту Черепанова, разбив в кровь лицо соперника о борт. Нападающий получил удаление до конца встречи — «5+20».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».