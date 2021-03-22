Буре: раньше ребята постарше проводили время в гаражах, а сейчас на хоккейных площадках

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о состоянии хоккея в России в современность.



«На сегодняшний день мы занимаемся любительским хоккеем. Да, у нас другие скорости, но своим примером мы пытаемся привести ребят в хоккей. У нас есть президентский проект — Ночная хоккейная лига. Это сделано именно для любителей хоккея, которые могут после работы собираться и играть. Создано уже свыше 1000 команд, и это очень приятно видеть. Знаете, раньше ребята постарше собирались в гаражах и там проводили время, а сейчас — на хоккейных площадках. В этом направлении была проведена огромная работа нашими заслуженными легендами и Федерацией хоккея России. Нужно было сделать так, чтобы люди занимались физкультурой», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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