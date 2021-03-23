Капризов впервые в НХЛ не набрал очков в трёх матчах подряд. На этом отрезке у него «-6»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Анахайм Дакс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.09 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Впервые в дебютном сезоне в НХЛ россиянин остался без баллов за результативность в трёх встречах подряд. На этом отрезке полезность Капризова составила «-6».

В нынешнем сезоне 23-летний Капризов принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 10 шайб и сделав 15 результативных передач при полезности «+5». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, однако отрыв от идущего вторым Тима Штюцле из «Оттавы Сенаторз» сократился до шести баллов.