Капризов впервые в НХЛ не набрал очков в трёх матчах подряд. На этом отрезке у него «-6»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Анахайм Дакс» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.09 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Впервые в дебютном сезоне в НХЛ россиянин остался без баллов за результативность в трёх встречах подряд. На этом отрезке полезность Капризова составила «-6».
В нынешнем сезоне 23-летний Капризов принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 10 шайб и сделав 15 результативных передач при полезности «+5». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, однако отрыв от идущего вторым Тима Штюцле из «Оттавы Сенаторз» сократился до шести баллов.
- 23 марта 2021
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
07:54
-
07:47
-
07:41
-
07:35
-
07:15
-
06:51
-
06:25
-
06:19
-
05:19
-
04:46
-
04:35
-
04:28
-
01:45
- 22 марта 2021
-
23:56
-
23:36
-
23:31
-
22:59
-
22:46
-
22:43
-
22:37
-
22:27
-
22:11
-
21:38
-
21:25
-
21:19
-
21:05