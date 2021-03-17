Герин: «Миннесота» была готова взять для Капризова ещё одного русского, но он отказался

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал взаимоотношения с нападающим Кириллом Капризовым, который, по версии североамериканских журналистов, лидирует в гонке за «Колдер Трофи».

«Я спрашивал Кирилла, нужен ли ему ещё один русский в команде, чтобы чувствовать себя более комфортно. «Миннесота» была готова это сделать. Но Капризов отказался и сказал: «Только если это поможет нам побеждать». Такой подход говорит о многом. Я думаю, что отсутствие в команде других российских игроков — плюс для него. Это заставило его стать более самостоятельным. У него нет запасной зоны, чтобы тусоваться с соотечественником, он вынужден совершенствовать английский. Мне кажется, это ему даже нравится.

Когда Капризов начал играть за «Уайлд», я написал бывшему генменеджеру «Миннесоты» Чаку Флетчеру, что он выбрал невероятного игрока на драфте. Он был именно тем, кто нам нужен. Я признаю, что Кирилл помогает нам избавиться от прежних стереотипов о нападении команды и привлекает внимание болельщиков. Но нам он важен только потому, что помогает команде выигрывать. Я понимаю, что он популярен. Кирилл станет звездой, он отлично подходит для рынка. Но суть в том, что мы хотим выиграть больше матчей, чем проиграть. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли. И он будет солидной частью нашей команды», — приводит слова Герина ESPN.

На данный момент Капризов лидирует в гонке бомбардиров среди российских игроков. В активе Капризова 25 (10+15) очков в 27 матчах регулярного чемпионата. Он на один балл опережает Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз», и на два — Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз».