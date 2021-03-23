Нападающие Понтус Оберг, Максим Майоров и тренер Равиль Гусманов покинут «Трактор»

Нападающие Понтус Оберг, Максим Майоров, а также тренер Равиль Гусманов покинут «Трактор». Об этом на клубной пресс-конференции по итогам сезона заявил генеральный директор челябинцев Иван Савин.

В нынешнем сезоне 27-летний Оберг дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате шведский форвард принял участие в 49 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф Понтус не отметился результативными действиями.

31-летний Майоров в регулярке успел поиграть за «Спартак» и «Трактор». За челябинский клуб Максим сыграл 10 матчей, набрав два (0+2) очка. В плей-офф опытный нападающий участия не принимал. Контракты обоих игроков истекут 30 апреля 2021 года.