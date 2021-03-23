Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающие Понтус Оберг, Максим Майоров и тренер Равиль Гусманов покинут «Трактор»

Нападающие Понтус Оберг, Максим Майоров и тренер Равиль Гусманов покинут «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие Понтус Оберг, Максим Майоров, а также тренер Равиль Гусманов покинут «Трактор». Об этом на клубной пресс-конференции по итогам сезона заявил генеральный директор челябинцев Иван Савин.

В нынешнем сезоне 27-летний Оберг дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате шведский форвард принял участие в 49 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф Понтус не отметился результативными действиями.

31-летний Майоров в регулярке успел поиграть за «Спартак» и «Трактор». За челябинский клуб Максим сыграл 10 матчей, набрав два (0+2) очка. В плей-офф опытный нападающий участия не принимал. Контракты обоих игроков истекут 30 апреля 2021 года.

Седлак и Оберг не набрали ни одного очка в серии с «Салаватом», полезность Бэйлена «-6»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021