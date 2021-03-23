Во втором раунде плей-офф установлен новый рекорд КХЛ

22 марта 2021 года был установлен новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. Впервые за всё время существования лиги в каждой серии первого и второго раунда плей-офф были матчи с овертаймами.
Дважды участниками овертаймов были ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Металлург» Магнитогорск, «Динамо» Москва и СКА. Из них ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард» добились побед за пределами основного времени.
Кроме того, в матчах принимали участие «Спартак», «Торпедо», «Барыс», «Трактор», «Динамо» Минск, «Северсталь», «Йокерит», «Автомобилист».
Напомним, что последним на данный момент матчем, завершившимся за пределами основного времени, стала встреча между московским «Динамо» и СКА. Вечером, в понедельник, Владислав Каменев принёс победу питерским «армейцам» на 64 минуте овертайма.
- 23 марта 2021
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
15:30
-
14:52
-
14:27
-
13:56
-
13:20
-
13:06
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:52
-
11:27
-
11:00
-
10:32
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
07:54
-
07:47
-
07:41
-
07:35
-
07:15
-
06:51
-
06:25
-
06:19