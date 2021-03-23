Во втором раунде плей-офф установлен новый рекорд КХЛ

22 марта 2021 года был установлен новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. Впервые за всё время существования лиги в каждой серии первого и второго раунда плей-офф были матчи с овертаймами.

Дважды участниками овертаймов были ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Металлург» Магнитогорск, «Динамо» Москва и СКА. Из них ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард» добились побед за пределами основного времени.

Кроме того, в матчах принимали участие «Спартак», «Торпедо», «Барыс», «Трактор», «Динамо» Минск, «Северсталь», «Йокерит», «Автомобилист».

Напомним, что последним на данный момент матчем, завершившимся за пределами основного времени, стала встреча между московским «Динамо» и СКА. Вечером, в понедельник, Владислав Каменев принёс победу питерским «армейцам» на 64 минуте овертайма.