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НХЛ внесла изменения в систему драфт-лотереи

НХЛ внесла изменения в систему драфт-лотереи
Хоккей / НХЛ 0

Совет директоров Национальной хоккейной лиги решил внести изменения в систему драфт-лотереи. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Пьер Лебрюн.

Лига приняла ряд важных нововведений, с которыми можно ознакомиться ниже.

1. Команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься по итогам драфт-лотереи ниже выбора под общим третьим номером (правило вступает в силу с 2021 года).

2. Команда может подняться на драфте не выше 10 позиций. Только 11 команд теперь смогут в разной степени рассчитывать на 1-й пик выбора на драфте (правило вступает в силу с 2022 года).

3. Ни одна команда не может выиграть драфт-лотерею чаще, чем два раза в год (правило вступает в силу с 2022 года).

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