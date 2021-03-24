НХЛ перенесла ещё три матча «Монреаля»

НХЛ перенесла ещё три матча «Монреаль Канадиенс». Напомним, ранее лига перенесла матч «Монреаля» с «Эдмонтон Ойлерз» из-за протокола COVID-19.
Согласно новой информации были перенесены ещё два матча с «Эдмонтоном» а также встреча с «Оттавой Сенаторз». Ограничения будут действовать до 28 марта. Тренировочную базу клуб сможет открыть 29 марта.
Ранее сообщалось, что причиной переноса матча послужило попадание двух хоккеистов «Монреаля» в протокол COVID-19 – 27-летнего финского нападающего Йоэля Армиа и его 20-летнего соотечественника Еспери Котканиеми.
Напомним, что «Эдмонтон Ойлерз», набрав 42 очка в 34 встречах, занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (37) – четвёртое.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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