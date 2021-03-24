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Андрей Василевский попал шайбой в лицо Михаилу Сергачёву во время матча с «Далласом»

Андрей Василевский попал шайбой в лицо Михаилу Сергачёву во время матча с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в этой встрече совершил 16 сейвов. Россиянин продлил победную серию до 12 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он побил рекорд Луи Доминге по количеству побед (11) подряд за «Тампу» в одном сезоне НХЛ.

В ходе матча Василевский нечаянно травмировал своего одноклубника и соотечественника – защитника Михаила Сергачёва. Во втором периоде вратарь неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ей прямо в лицо одноклубника. Игроку пришлось отправиться в раздевалку для оказания помощи. После перерыва он вернулся на лёд.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Михаила Сергачёва.

В НХЛ обсуждают русских вратарей. У Василевского новый рекорд, а Худобина могут обменять?
В очной встрече оба показали себя здорово, но «Тампа» опять обыграла «Даллас».
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