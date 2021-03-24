Сергачёв — Василевскому: поздравляю с рекордом. В следующий раз бросай мимо моего лица

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:1) в «Инстаграме» обратился к своему одноклубнику голкиперу Андрею Василевскому.
«Поздравляю с рекордом. В следующий раз бросай мимо моего лица», — написал Сергачёв в «Инстаграме».
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в этой встрече совершил 16 сейвов. Россиянин продлил победную серию до 12 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он побил рекорд Луи Доминге по количеству побед (11) подряд за «Тампу» в одном сезоне НХЛ.
В ходе матча Василевский нечаянно травмировал своего одноклубника и соотечественника – защитника Михаила Сергачёва. Во втором периоде вратарь неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ей прямо в лицо одноклубника. Игроку пришлось отправиться в раздевалку для оказания помощи. После перерыва он вернулся на лёд.
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