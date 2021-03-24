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Василевский: лицо Сергачёва оказалось на пути шайбы. Это плохо для команды и для его лица

Василевский: лицо Сергачёва оказалось на пути шайбы. Это плохо для команды и для его лица
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампыа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский извинился перед одноклубником – защитником Михаилом Сергачёвым за то, что попал шайбой ему в лицо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:1).

«Просто пытался выбросить шайбу по борту, но лицо Сергачёва оказалось на её пути. Я уже извинился перед Михаилом. То, что случилось, плохо и для команды, и для его лица, но подобное случается», — приводит слова Василевского журналист Джо Смит.

В ходе матча Василевский нечаянно травмировал своего одноклубника и соотечественника. Во втором периоде вратарь неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ею прямо в лицо одноклубника. Игроку пришлось отправиться в раздевалку для оказания помощи. После перерыва он вернулся на лёд.

Сергачёв — Василевскому: поздравляю с рекордом. В следующий раз бросай мимо моего лица
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