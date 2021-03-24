Василевский — о рекорде «Тампы»: просто стараюсь делать свою работу

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:1). Россиянин одержал 12-ю победу подряд, побив клубный рекорд «молний».
«Несколько ребят говорили мне после предыдущей моей игры и перед этим матчем, что сегодня может случиться рекорд. Я же просто не думаю об этом. Я просто стараюсь делать свою работу, работать усердно и выполнять свой план перед матчем, чтобы показывать лучшую игру каждый вечер.
Возможно, сегодня мы показали лучшую игру за все время. Для меня это был один из самых простых матчей, в котором я когда-либо принимал участие. Я просто горжусь командой, они приложили невероятные усилия. В первых двух периодах мы позволили им нанести в сумме всего семь бросков в створ, и это было потрясающе. Со мной ранее ничего подобного не случалось. И я просто хочу поблагодарить партнёров», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ в русской версии.
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