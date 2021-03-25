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Защитник «Миннесоты» Суси и капитан «Анахайма» Гецлаф подрались после мощного хита Карсона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте встречи защитник «Миннесоты» Карсон Суси применил мощный силовой приём против нападающего «Анахайма» Троя Терри. Капитану «уток» Райану Гецлафу это не понравилось. Канадский форвард сразу подъехал к защитнику «дикарей» и предложил сбросить перчатки.

Хоккеисты сразу сцепились. Затем нанесли друг другу несколько ударов по корпусу и голове. У Суси слетел шлем, после чего игроки вновь сцепились. Тут уже вмешались судьи, предложившие закончить драку. Игроки согласились. Они получили удаления.

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