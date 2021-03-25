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Защитник «Миннесоты» Суси и капитан «Анахайма» Гецлаф подрались после мощного хита Карсона

Защитник «Миннесоты» Суси и капитан «Анахайма» Гецлаф подрались после мощного хита Карсона
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте встречи защитник «Миннесоты» Карсон Суси применил мощный силовой приём против нападающего «Анахайма» Троя Терри. Капитану «уток» Райану Гецлафу это не понравилось. Канадский форвард сразу подъехал к защитнику «дикарей» и предложил сбросить перчатки.

Хоккеисты сразу сцепились. Затем нанесли друг другу несколько ударов по корпусу и голове. У Суси слетел шлем, после чего игроки вновь сцепились. Тут уже вмешались судьи, предложившие закончить драку. Игроки согласились. Они получили удаления.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

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