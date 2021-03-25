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Серия Марло без пропущенных встреч прервалась. Он не пропускал матчи почти 12 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Встречу пропустил нападающий «акул» Патрик Марло. Таким образом, прервалась почти 12-летняя серия канадского форварда без пропущенных матчей, отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Начало серии было положено 10 апреля 2009 года. Тогда «Сан-Хосе» потерпел поражение в матче с «Финикс Койотс» со счётом 1:4. Марло не отметился результативными действиями.

Серия канадца составила 884 матча.

Марло занимает пятое место в истории НХЛ по продолжительности серии без пропущенных матчей. Лидирует Даг Джарвис (964 встречи). Из действующих игроков наибольшая серия принадлежит защитнику Кейту Яндлу (898 матчей). Его серия ещё продолжается.