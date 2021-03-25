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Гранато — об антирекорде «Баффало»: это повлияло бы на уверенность в себе любого человека

Гранато — об антирекорде «Баффало»: это повлияло бы на уверенность в себе любого человека
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато прокомментировал итоги встречи с «Питтсбург Пингвинз» (2:5). Поражение стало 15-м подряд. Это антирекорд НХЛ.

«На уверенность в себе любого человека повлияла бы подобная ситуация. Но ребята сегодня старались до самого конца», — приводит слова Гранато официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Это поражение стало для «клинков» 15-м подряд, из них 13 клуб потерпел в основное время. «Баффало» обновил антирекорд лиги по поражениям подряд со времени введения буллитных серий (сезон-2005/2006).

«Баффало» уступил в 15-м матче подряд. Это антирекорд НХЛ со времени введения буллитов
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